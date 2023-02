Trotz Internetblockade Im Süden des Irans gibt es neue Proteste

Sistan-Balutschistan an der Grenze zu Pakistan ist die ärmste Provinz im Iran und war ein Zentrum der Proteste, die im September nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini nach einem Polizeigewahrsam im ganzen Land ausbrachen. Nach Angaben der in Oslo ansässigen Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurden bei der Niederschlagung von Protesten in dieser Provinz mindestens 131 Menschen getötet - die meisten von ihnen am „blutigen Freitag“ am 30. September in Sahedan. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten schossen Sicherheitskräfte an diesem Tag wahllos auf Demonstranten.