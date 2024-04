Ungewöhnliches Dementi Neue Nato-Generalsekretärin entpuppt sich als Aprilscherz

Bisher zeichnet sich in der Allianz jedoch nicht der nötige Konsens für Rutte ab. Rumänien hat seinen Präsidenten Klaus Iohannis als Gegenkandidaten aufgestellt. Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban will Rutte laut Diplomaten verhindern, weil sich dieser auf EU-Ebene mehrfach kritisch zu Rechtsstaatsmängeln in Ungarn geäußert hat.