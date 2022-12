Ungewöhnliche Koalition Neue Drei-Parteien-Regierung in Dänemark steht

Frederiksen regiert Dänemark seit 2019 mit einer ausschließlich aus ihren Sozialdemokraten bestehenden Minderheitsregierung. Vor der dänischen Parlamentswahl am 1. November hatte sie jedoch angekündigt, diesmal eine breite Regierung über die politische Mitte hinweg anzustreben. Eine Regierungszusammensetzung wie diese ist in Dänemark außergewöhnlich. Zugleich erhält Deutschlands nördlichster Nachbar damit nach Jahren unter Minderheitsregierungen eine Regierung mit eigener Mehrheit im Parlament in Kopenhagen.