Nahostkonflikt Netanjahu strebt Umgestaltung des Gazastreifens an

Benjamin Netanjahu will den Gaza-Streifen umgestalten. Sein Vorbild: die Entnazifizierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. „Nach dem Sieg über die Hamas müssen wir zwei Dinge tun: Erstens entmilitarisieren wir Gaza und zweitens entradikalisieren wir Gaza“, sagte Netanjahu in einem Interview mit mehreren Medien der Zeitung „Bild“ zufolge. „Und genau das wurde in Deutschland, Japan und anderswo getan.“ Deutschland sei nun ein völlig anderes Land als in den 1930er Jahren. „Wie wurde das erreicht? Dies wurde durch den totalen militärischen Sieg und die Veränderung der Kultur, der Bildung und des Lernens über die Fehler der Vergangenheit erreicht.“ Auch Japan sei ein anderes Land geworden.