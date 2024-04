Luftangriff auf Konsulat Irans Staatsoberhaupt Chamenei droht Israel mit Vergeltung

Nach dem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte der Iran mit Vergeltung gedroht. Bei dem Angriff am Montag wurden nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei ranghohe Generäle sowie fünf weitere Offiziere getötet. „Das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden. Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will“, sagte Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Dienstag laut einer Mitteilung. Religionsführer Chamenei ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Er ist zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte.