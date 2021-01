Ehefrau in Gewahrsam : Mehr als 2200 Festnahmen bei neuen Protesten gegen Inhaftierung Nawalnys

Ehefrau in Gewahrsam

Wladiwostok/Moskau In ganz Russland protestieren die Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny. Die Polizei nahm mehr als 2200 Menschen fest, darunter auch Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaja. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen forderte eine Rüge Russlands.

In Russland sind am Sonntag bei den Protesten für den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny bereits mehr als 2200 Menschen festgenommen worden. Das geht aus einer Übersicht des Portals Owd-Info hervor, das die Festnahmen auflistet.

Demnach kamen bis zum frühen Nachmittag allein in der Hauptstadt Moskau mehr als 140 Menschen in Polizeigewahrsam. Diese Zahl stieg minütlich. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete aus Moskau, dass Sicherheitskräfte Demonstranten in Polizeibusse trugen. Die Sicherheitskräfte riegelten das Zentrum der Millionenmetropole rund um den Kreml nahezu ab. Autos hupten aus Solidarität mit den Demonstranten. Die Menschen skandierten mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin „Russland ohne Putin“, „Freiheit für politische Gefangene“ und „Russland wird frei sein“.