Sorge um Oppositionspolitiker Belohnung für Hinweise zum Verbleib von Nawalny ausgeschrieben

Das Team von Alexej Nawalny in Russland sucht mit Belohnungen nach dem seit über zwei Wochen verschwundenen inhaftierten Oppositionspolitiker. Das sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Mittwoch dem Nachrichtenportal zdfheute.de. „Im Moment haben wir noch Hoffnung, dass irgendjemand uns Informationen geben kann“, sagte sie. „Eigentlich ist es ja so, dass bei einem Gefangenentransport zumindest andere Gefangene etwas mitbekommen. Oft gibt es auch Wärter, die etwas sehen.“