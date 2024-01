Souveränität Pazifikstaat Nauru bricht Beziehungen zu Taiwan ab und wendet sich China zu

Damit schrumpft die Liste der Länder, die Taiwan vollständig anerkennen, auf zwölf Staaten. In Europa ist der Vatikan der einzige Staat, der offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält. In Afrika erkennt nur Eswatini Taiwan offiziell an. In Lateinamerika unterhalten sieben Staaten volle diplomatische Beziehungen mit der selbstverwalteten Insel, darunter Belize, Guatemala, Haiti und Paraguay.