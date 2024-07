75 Jahre Nato Die Restrisikoversicherung des Westens

Keine Frage: Auch China ist mit seiner aggressiven Seidenstraßen-Politik und Investitionen rund um den Globus ein systemischer Rivale, aber Russland hat mit seinem Überfall auf die Ukraine den Krieg sehr nahe an die Grenzen des Bündnisgebietes gebracht. Sowohl in Polen als auch in den baltischen Staaten ist die Angst vor dem russischen Landhunger allgegenwärtig. Von der Republik Moldau ganz zu schweigen. Die Nato hat sich als Bündnis bislang aus dem Krieg der Ukraine mit Russland herausgehalten. Und das soll so bleiben. Eine schnelle Aufnahme für die Ukraine wird es als Geschenk dieses Gipfels nicht geben.