Zur Abschreckung Russlands : Nato will Ostflanke mit vier weiteren Verbänden verstärken

Jens Stoltenberg Foto: AP/Olivier Matthys

Brüssel Die Nato will ihre Ostflanke zur Abschreckung Russlands mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel mitteilte, sind als Standorte für die sogenannten Nato-Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen.

(zim/dpa)