Zweitägiges Treffen in Brüssel Nato-Verteidigungsminister beraten über Spionageballons und Ukraine-Hilfen

Am Mittwoch soll es dann um die Stärkung der sogenannten Ostflanke gehen. Geplant ist, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Überschattet wird das Treffen davon, dass die Türkei die Aufnahme der beiden nordischen Länder Finnland und Schweden in die Nato blockiert. Einer Erweiterung der Allianz müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Baerbock hat die Türkei und auch Ungarn am Montag aufgefordert, den Weg für den Beitritt Finnlands und Schwedens freizumachen. Dies müsse jetzt „ohne weitere Verzögerung“ umgesetzt werden, sagt Baerbock bei dem Besuch in Helsinki. Ein Beitritt der beiden Nordländer stärke das Bündnis insgesamt.