Ukraine-Krise : Warum in Osteuropa Kriegsangst herrscht

In Riga, wo gerade die Nato-Außenminister tagen, fühlt sich das völlig anders an. Oder in Warschau (520 Kilometer bis Berlin). Ganz zu schweigen von der Ukraine. Dort empfinden die Menschen höchst reale Furcht vor einem militärischen Großkonflikt mit Russland. Und das keineswegs nur, weil sich diffuse historische Urängste Bahn brechen würden. Zur Erinnerung: Die Krim-Annexion liegt noch keine acht Jahre zurück. Der Donbass-Krieg dauert bis heute. Und dann sind da plötzlich diese gewaltigen russischen Panzerverbände in Grenznähe zur Ukraine. All das löst nicht nur in Kiew Angst aus, sondern auch in den östlichen EU-Staaten. Das Gefühl des Ausgeliefertseins, das dort vorherrscht, hat nicht zuletzt mit fehlendem Vertrauen in die Partner Deutschland und Frankreich zu tun. In Kiew, Riga und Warschau weiß man so gut wie im Kreml, dass in Berlin und Paris niemand bereit ist, für die Ukraine oder das Baltikum einen Krieg mit Russland zu riskieren. Oder auch nur einen fundamentalen politischen Bruch.