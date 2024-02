Niederländer soll Stoltenberg ablösen Scholz und Biden für Mark Rutte als Nato-Generalsekretär

Die Nato strebt die Nachfolge des scheidenden Generalsekretärs Jens Stoltenberg noch vor dem Gipfel zum 75-jährigen Bestehen des Bündnisses im Juli in Washington an. Er wurde 2014 in dieses Amt berufen und wollte eigentlich schon länger aufhören, doch die Amtszeit des Norwegers wurde von der westlichen Militärallianz mehrfach verlängert.