Zum ersten Mal mit finnischer Beteiligung Nato probt in Skandinavien den Verteidigungsfall

Die Nato beginnt am heutigen Montag mit groß angelegten Militärübungen in Skandinavien. Mehr als 20 000 Soldaten aus 13 Ländern kommen dabei bis zum 15. März in den nördlichen Regionen Finnlands, Norwegens und Schwedens zum Einsatz. Mehr als 4000 finnische Soldaten nehmen teil. Damit handelt es sich um die größte Beteiligung Finnlands an einer Auslandsübung jemals, wie das finnische Militär mitteilte. „Zum ersten Mal wird Finnland als Nato-Mitgliedsland an einer Übung zur kollektiven Verteidigung der Regionen des Bündnisses teilnehmen“, hieß es.