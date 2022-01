Spannungen mit Russland : Nato-Mitgliedstaaten verstärken Militärpräsenz in Osteuropa

Die Fregatte „Blas de Lezo“ verlässt Ferrol in Spanien, um an einer Nato-Mission im Schwarzen Meer teilzunehmen. Foto: dpa/José Díaz

Brüssel Wegen der Spannungen mit Russland verstärken eine Reihe von Nato-Mitgliedstaaten ihre Militärpräsenz in Osteuropa.

Das Bündnis erklärte am Montag, es sollten zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee und in osteuropäische Länder wie Litauen oder Bulgarien entsandt werden. Hintergrund sind Befürchtungen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine.