Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei Bundeskanzler Olaf Scholz Schulterschluss gegen Putin

Zwei Tage Aufenthalt in einer Stadt. Das ist für Jens Stoltenberg, wenn nicht gerade Nato-Gipfel ist, sehr viel Zeit an einem Ort. Es muss einiges zu besprechen geben für den Nato-Generalsekretär in Berlin. Der Norweger ist in der Stadt der „Zeitenwende“ – 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr, so ausgerufen von Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich in einer Sondersitzung des Bundestages an einem Sonntag, drei Tage nachdem die russischen Streitkräfte am 24. Februar ihren Überfall auf die Ukraine gestartet hatten. Stoltenberg ist am Ende des zweiten Tages seiner Visite voll des Lobes: „Ich begrüße die Tatsache, dass Sie einen Sonderfonds eingerichtet haben“, sagt er am späten Nachmittag beim gemeinsamen Auftritt mit Scholz im Bundeskanzleramt. Vieles gut beim Nato-Partner Deutschland. Aber eben nicht alles. Einen Satz in Richtung Scholz möchte Stoltenberg dann doch noch loswerden: „Olaf, ich danke dir für deine Führungsrolle.“ Scholz verkneift sich ein Schmunzeln. Wie hatte der Bundeskanzler zu einem früheren Zeitpunkt und aus anderem Anlass einmal gesagt? Wer Führung bestelle, der bekommen sie von ihm auch. Stoltenberg hat bestellt. Und Scholz offenbar geliefert.