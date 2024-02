Hintergrund Nato-Erweiterung – Von der Gründung 1949 bis zur Aufnahme Schwedens

2024

Am 23. Januar stimmt das türkische Parlament mit deutlicher Mehrheit für die Aufnahme Schwedens in die Nato. Kurz darauf nimmt der Beitritt des skandinavischen Landes die letzte formelle Hürde in der Türkei. Nur noch die Zustimmung Ungarns stand aus. Die Abstimmung im Parlament in Budapest fand am 26. Februar statt.