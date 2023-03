Nato-Erweiterung Finnland könnte bereits nächste Woche Nato-Mitglied werden

Vor allem die Türkei blockiert eine Mitgliedschaft Schwedens und fordert von der Regierung in Stockholm ein härteres Vorgehen gegen kurdische Aktivisten im Land, die Ankara als „Terroristen“ bezeichnet. Schweden hofft immer noch, dem Bündnis rechtzeitig vor dem Nato-Gipfeltreffen in Vilnius im Juli beitreten zu können. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Türkei erst nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem Land am 14. Mai über den Nato-Beitritt Schwedens abstimmen wird.