Jens Stoltenberg Nato-Chef erwartet schwedischen Beitritt bis März

Die Abgeordneten des türkischen Parlaments ratifizierten das schwedische Beitrittsgesuch am Dienstag mit 287 zu 55 Stimmen. Die türkische Regierung schloss den Schritt am Donnerstag mit der Veröffentlichung in einem Amtsblatt ab. Stoltenberg begrüßte es, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstagabend seine Unterschrift unter die Entscheidung des Parlaments gesetzt habe. Nun seien alle Entscheidungen in der Türkei in Kraft, sagte er.