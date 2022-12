Nato-Chef Stoltenberg „Wir unterstützen die Ukraine beim Recht auf Selbstverteidigung“

Zur Diskussion um die Lieferung deutscher Kampfpanzer und Patriot-Systeme in die Ukraine, sagte Stoltenberg, es gebe zu diesen Fragen gute Konsultationen in der Nato und im US-geführten Ramstein-Format. „Natürlich fordere ich die Verbündeten auf, mehr zu tun“, ergänzte er. „Es liegt in unser aller Sicherheitsinteresse, dafür zu sorgen, dass sich die Ukraine durchsetzt und Putin nicht gewinnt.“