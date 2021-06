Gipfeltreffen in Brüssel : Nato bereitet sich auf stärkere Auseinandersetzung mit China vor

Brüssel Unter dem Druck der USA richtet die Nato den Blick nach China. Beim Gipfel in Brüssel wird deutlich wie nie auf mögliche Bedrohungen hingewiesen. Ein neuer „Kalter Krieg“ soll das aber nicht werden.

Die Nato will sich nach jahrelanger Zurückhaltung deutlich stärker mit möglichen Bedrohungen durch China auseinandersetzen. „Der wachsende Einfluss Chinas und seine internationale Politik können Herausforderungen bergen, die wir als Bündnis gemeinsam angehen müssen“, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Abschlusserklärung für den Gipfel am Montag in Brüssel. Die Allianz aus insgesamt 30 Staaten werde China künftig „mit Blick auf die Verteidigung der Sicherheitsinteressen des Bündnisses einbeziehen“.