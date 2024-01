Militärbündnis Orbán lädt schwedischen Premier zu Gespräch über Nato-Beitritt ein

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson eine Einladung für ein Gespräch in Budapest zum von Schweden angestrebten Nato-Beitritt geschickt. Das teilte Orbán am Dienstag in einem Beitrag im Netzwerk X, vormals Twitter, mit. In einem Brief an Kristersson schrieb Orbán, „ein intensiverer politischer Dialog“ könne dazu beitragen, das „gegenseitige Vertrauen zu stärken“. Er wolle mit Kristersson Ansichten „über die künftige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit und Verteidigung als Verbündete und Partner“ austauschen.