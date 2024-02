Letzte benötigte Zustimmung Ungarns Regierungspartei boykottiert Parlamentssitzung zu Schwedens Nato-Beitritt

Die Parlamentssitzung am Montag fand nach Angaben der US-Botschaft in Budapest im Beisein von US-Botschafter David Pressman und Vertretern von 14 weiteren Nato-Staaten statt. Die Vereinigten Staaten hatten Orban am Freitag in einer Erklärung an sein Versprechen erinnert, mit Blick auf den schwedischen Nato-Beitritt „bei der nächstmöglichen Gelegenheit“ zu handeln. Die Parlamentssitzung am Montag sei eine solche Gelegenheit, hieß es darin.