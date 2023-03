Nach Drohung wegen Nato-Beitritt Schweden will russischen Botschafter einbestellen

Nach Drohungen des russischen Botschafters in Schweden gegen den geplanten Nato-Beitritt Stockholms will Schweden den russischen Botschafter einbestellen. Damit solle der „offensichtliche Versuch der Einflussnahme klar angeprangert“ werden, teilte der schwedische Außenminister Tobias Billström der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit. „Schwedens Sicherheitspolitik wird von Schweden bestimmt – von niemandem sonst.“