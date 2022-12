Budget für 2023 Alliierte einigen sich auf deutlich mehr Geld für die Nato

Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Entscheidung. „Dies ist ein konkreter Ausdruck der höheren Ziele, die die Staats- und Regierungschefs der Alliierten bei unserem Gipfel im Juni in Madrid gesetzt haben“, kommentierte der Norweger. Nur gemeinsam könne man der rund eine Milliarde Menschen in den Nato-Staaten in einer gefährlicheren Welt Sicherheit bieten.