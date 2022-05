Protestaktion gegen Zensur : US-Bibliothek verteilt Sonderausweise - „Ich lese verbotene Bücher“

Nashville Die öffentliche Bücherei in der Hauptstadt des US-Staats Tennessee reagiert mit einer widerständigen Maßnahme auf Pläne, bestimmte Literatur aus Bibliotheken zu verbannen.

Die Nashville Public Library erklärte, sie habe das Ziel, im Mai 5000 Büchereiausweise mit der Aufschrift „Ich lese verbotene Bücher“ in Umlauf zu bringen. Der Büchereidirektor Kent Oliver teilte mit, er wolle, dass die Menschen in Nashville wüssten: „Die Nashville Public Library wird Ihre Freiheit, zu lesen, immer respektieren - unabhängig zu entscheiden, was Sie lesen und nicht lesen, und ihre Rolle bei der Entscheidung, was Ihre Kinder lesen, auszuüben.“