Nach IS-Anschlag in Moskau Terrorgefahr laut Faeser auch in Deutschland „akut“

Russland hatte sich 2015 in den syrischen Bürgerkrieg eingeschaltet, um Präsident Baschar al-Assad gegen die Opposition, aber auch gegen die IS-Miliz zu unterstützen. Sollte sich bewahrheiten, dass der Moskauer Anschlag von Freitag auf das Konto von ISPK geht, wäre das zwar eine dramatische Eskalation. Doch Experten zufolge hat sich die Extremisten-Gruppe bereits in den vergangenen Jahren verstärkt gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. „ISIS-K hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf Russland fixiert und ist Putin in ihrer Propaganda häufig angegangen“, sagt Colin Clarke vom Soufan Center, einer Forschungsgruppe aus New York.