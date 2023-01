Abkommen mit Deutschland Namibische Aktivisten reichen Klage gegen Kolonialabkommen ein

Gegner des Abkommens mit Deutschland zur Kolonialvergangenheit in Namibia haben ihre Regierung in Windhuk angeklagt. Ihr Ziel ist es, die „Gemeinsame Erklärung“ außer Kraft zu setzen. In der Vereinbarung hatte sich Deutschland 2021 nach jahrelangen Verhandlungen bereiterklärt, mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungsgelder an Namibia zu zahlen.