Namensstreit: Mazedonien sprengt Regierung in Athen

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras am Sonntag in Athen. Foto: AP/Yorgos Karahalis

Skopje/Athen Nächster Akt im Namensstreit um die kleine Republik: Aus Protest gegen die Umbenennung des Nachbarstaats tritt der griechische Verteidigungsminister zurück. Regierungschef Tsipras droht jetzt ein schnelles politisches Aus.

Es ist eine schier endlose Geschichte: Seit dem Zerfall Jugoslawiens vor beinahe drei Jahrzehnten ringt die kleine ehemalige Teilrepublik Mazedonien um ihre staatliche Identität und ihre Zukunft in Europa. Das Wochenende brachte einen neuen Akt des Dramas: Das mazedonische Parlament tat den letzten entscheidenden Schritt für die Eröffnung der Verhandlungen über einen Beitritt zu EU und Nato, indem es für die Änderung des Staatsnamens in „Republik Nord-Mazedonien“ stimmte. Das sollte den Namensstreit mit Griechenland beenden, dessen nördliche Provinz Makedonien heißt.

Grundlage für die Änderung ist das sogenannte Prespa-Abkommen, bei dem sich die Regierungen in Skopje und Athen im Vorjahr auf den neuen Staatsnamen geeinigt hatten. Damit der Vertrag in Kraft treten kann, muss auch das griechische Parlament zustimmen.

Tsipras kündigte an, noch in dieser Woche im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Er kann auf Stimmen unabhängiger Abgeordneter und der Mitte-links-Splitterpartei To Potami rechnen. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass der Vertrag vom Parlament gebilligt wird. Findet er dagegen keine neue Mehrheit, steht eine Neuwahl an. Zum neuen Verteidigungsminister will Tsipras den derzeitigen Generalstabschef Evangelos Apostolakis berufen.