Gespräche zur Lage in Nahost Putin empfängt Assad im Kreml

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im Kreml zu Gesprächen über die Situation im Nahen Osten getroffen. In der Tendenz verschärfe sich die Lage in der Region, sagte Putin in einem vom Kreml veröffentlichen Videofragment. Demnach sprach der Kremlchef mit Assad auch über einen Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Für Assad ist Russland neben dem Iran seit Jahren der wichtigste Verbündete. Zuletzt hatte er im März vorigen Jahres Putin in Russland getroffen.