Krieg in Nahost Zwei Palästinenser aus Gaza in israelischem Gewahrsam gestorben

Mehrere palästinensische Menschenrechtsgruppen teilten gemeinsam mit, der Leichnam des 33-Jährigen sei im Abu-Jussef-al-Nadschdschar-Krankenhaus in der Stadt Rafah untersucht worden. Sie zitierten den Krankenhausdirektor Marwan al-Hems damit, dass er an Folter gestorben sei. Folterspuren seien an seinen Handgelenken gefunden worden, außerdem Schwellungen an den Schultern, Knien und der Brust. Auch andere der in dieser Woche freigelassenen Palästinenser hätten Anzeichen von Misshandlungen aufgewiesen. Der Palestinian Prisoner’s Club erklärte, beide gestorbenen Häftlinge seien gefoltert worden, legte dafür aber keine Beweise vor.