Nahostkonflikt Angriff auf US-Hilfsorganisation – Israel verspricht „transparente“ Untersuchung

„Wir werden Ermittlungen einleiten, um diesen schwerwiegenden Vorfall weiter zu untersuchen“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari in einer Stellungnahme per Video am Dienstag. „Wir werden der Sache auf den Grund gehen und unsere Ergebnisse transparent teilen“, fügte er hinzu. Die Untersuchung werde „das Risiko verringern, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt“.