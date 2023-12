Nahostkonflikt Wie Israels Palästinenser wegen Social-Media-Posts verfolgt werden

Das sollte ein Scherz sein, erklärt Chateeb. Zumindest war es gedankenlos. Ihre jüdischen Nachbarn konnten ebenso wenig schmunzeln wie die israelischen Behörden. Als das Posting im Internet Kreise zog, sah sich die Studentin plötzlich Vorwürfen ausgesetzt, sie unterstütze die Hamas und den Terror. Sie wurde von ihrem Studium suspendiert, verlor den Platz in ihrem Wohnheim und ihre beiden Jobs. Die Polizei holte sie in Handschellen zum Verhör. „Ich fühlte mich wie in einem Alptraum“, sagt Chateeb. „Wie bin ich nur in diese Lage gekommen?“