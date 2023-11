Unsichere Zukunft Wie es im Gazastreifen weitergehen könnte

Israel will nach einer Entmachtung der Hamas „für unbestimmte Zeit“ die „Verantwortung für die Sicherheit“ im Gazastreifen übernehmen. Das kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor wenigen Tagen an – allerdings ohne das Vorhaben näher auszuführen. Die Erfahrung lässt vermuten, dass jede Sicherheitsrolle Israels in dem Gebiet von den Palästinensern und weiten Teilen der internationalen Gemeinschaft als Form militärischer Besatzung angesehen würde. Das könnte jegliche Pläne erschweren, die Regierungsverantwortung an die Palästinensische Autonomiebehörde oder befreundete arabische Staaten zu übergeben, und birgt für Israel das Risiko, in einen Zermürbungskrieg gezogen zu werden.