Lage im Gazastreifen WHO und Hilfsorganisationen verlieren Kontakt zu Mitarbeitern

Hilfsorganisationen wie Save the Children und der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) berichteten von ähnlichen Problemen beim Kontakt zu ihren Mitarbeitern. „Wir haben den Kontakt zu unseren 54 NRC-Kollegen in Gaza verloren“, teilte Generalsekretär Jan Egeland am Samstag auf X mit. Save the Children verlor ebenfalls die Verbindung zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Eine Ausweitung der Bodeneinsätze im Gazastreifen gefährde mehr Leben von Kindern, warnte die Organisation. Sie forderte eine sofortige Feuerpause.