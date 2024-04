Erhebliche Verzögerungen WHO-Direktor fordert mehr Sicherheit für Hilfsmissionen

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation hat am Montag Sicherheit für Hilfsmissionen im Gazastreifen gefordert. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus teilte mit, eine Mission der Organisation und ihrer Partner habe am Samstag in den Krankenhäusern Kamal Adwan und Auda im nördlichen Gazastreifen nicht abgeschlossen werden können, weil es an den Kontrollpunkten zu erheblichen Verzögerungen gekommen sei und die Feindseligkeiten angedauert hätten.