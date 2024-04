Vorfälle vor dem 7. Oktober USA werfen Israels Armee Menschenrechtsverstöße im Westjordanland vor

Der US-Regierung ist es per Gesetz untersagt, ausländische Armee-Einzeiten zu finanzieren oder zu bewaffnen, gegen die glaubwürdige Anschuldigungen wegen Menschenrechtsverletzungen bestehen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden unterstützt Israel in seinem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, allerdings hat Biden in den vergangenen Monaten zunehmend scharfe Kritik an der israelischen Kriegsführung geübt.