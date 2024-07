Zermürbende Situation Siedlergewalt und Abriss-Aktionen stürzen Beduinen-Dorf in Krise

„Es lagen so viele Frauen auf dem Boden, auf der Erde, die kaum noch atmen konnten“, sagt der palästinensische Aktivist Basel Adra, der an dem Tag vor Ort war. Videos, die von Bewohnern des Dorfes aufgenommen und an die Nachrichtenagentur AP geschickt wurden, zeigen, wie ein Mann, der als Anführer des Außenpostens gilt, mit einem Gewehr in der Hand an israelischen Soldaten vorbei nach Umm al-Chair stiefelt. Die israelischen Streitkräfte erklärten auf Anfrage der AP, die Soldaten seien vor Ort gewesen, „um für die Sicherheit aller Bewohner des Gebiets zu sorgen sowie zur Vermeidung von Terrorismus und von Aktivitäten, die die Bürger Israels gefährden“.