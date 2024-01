Gazakrieg ausgenutzt Jüdische Siedler sollen neue Außenposten im Westjordanland errichtet haben

Die meisten der neuen Außenposten bestehen nur aus ein paar Zelten und einer israelischen Flagge, wie es im Bericht heißt. Doch viele derartige Installationen haben sich mit der Zeit zu dauerhafteren Siedlungen entwickelt, oft mit stillschweigender Unterstützung der Regierung in Jerusalem. Die aktuelle Regierung wird von Unterstützern der Siedlerbewegung dominiert. Ein Hardliner-Siedlerführer, der Finanzminister Bezalel Smotrich, hat besondere Befugnisse bei der Siedlungsplanung. „Die drei Monate des Krieges im Gazastreifen werden von Siedlern ausgenutzt, die am Boden Fakten schaffen wollen“, heißt es in dem Peace-Now-Bericht.