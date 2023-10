Forderung der Welthungerhilfe „Hilfsorganisationen brauchen Zugang zum Gazastreifen“

Das israelische Militär hat unterdesseen die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens nach UN-Angaben aufgerufen, sich in den Süden des nur 40 Kilometer langen Küstengebiets zu begeben. Von der Aufforderung ist knapp die Hälfte der mehr als 2,3 Millionen Einwohner betroffen, darunter Hunderttausende Menschen in Gaza-Stadt. Eine solche Räumung der Region binnen 24 Stunden lasse sich „unmöglich“ umsetzen, ohne „verheerende humanitäre Konsequenzen“ nach sich zu ziehen, warnte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Darüber hinaus gibt es Berichte, wonach die Terrororganisation Hamas Bewohner an der Flucht hindert.