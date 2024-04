Nancy Faeser Wegen Nahost-Konflikt Sicherheit in Deutschland bedroht

Nach dem iranischen Angriff auf Israel befürchtet Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland. „Wir wissen, wie sich Eskalationen im Nahen Osten auch in Deutschland auswirken können“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). „Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gaza-Krieg gibt es einen drastischen Anstieg von antisemitischen Straftaten.“ Die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern tauschten sich eng aus, um die Bedrohungslage laufend zu bewerten.