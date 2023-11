Wie der Krieg in Israel die deutsche Wirtschaft beeinflusst Deutsche Firmen warten aufgrund des Nahostkonfliktes mit Investitionen ab

Wegen des Kriegs gibt es in Deutschland bereits Vorsichtsmaßnahmen. So analysiert das Bonner Bundesinstitut (BfArM) für Arzneimittel und Medizinprodukte das Risiko möglicher Lieferausfälle aus Israel. Aktuell liege bei acht Wirkstoffen ein „potenziell einschränkender Sachverhalt“ vor, die nun gesondert geprüft werden. Zur Klärung habe man Anhörungen an acht Zulassungsinhaber versendet, die ausschließlich einen Wirkstoffhersteller in Israel gemeldet haben. Zudem seien Verbände der Pharmaindustrie aufgefordert, „bei ihren Mitgliedsfirmen weitere mögliche Risiken bei versorgungskritischen Arzneimitteln anzufragen und an das BfArM zu übermitteln“.