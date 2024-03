Nahostkonflikt USA wollen temporären Hafen für Hilfslieferungen nach Gaza einrichten

Pläne für Hilfstransporte per Schiff bestätigte am Mittwoch schon ein Sprecher der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die EU-Spitzenpolitikerin wollte am Donnerstagabend und Freitag auf Zypern sein und auch den Hafen von Larnaka besuchen. Von diesem aus sollen die Hilfsgüter per Schiff in den Gazastreifen gebracht werden. Man hoffe darauf, dass der humanitäre Korridor sehr bald eröffnet werden könne, hieß es.