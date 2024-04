Gedicht „Gaza Gaza“ Dieter Hallervorden mit irrer Anti-Israel-Propaganda

Dem beliebten Schauspieler (und seinem Texter Diether Dehm) aber geht es um die einseitige Schuldzuweisung Israels: „Und das soll kein Völkermord sein?“, heißt es an einer Stelle. An anderer Stelle dichtet Hallervorden, ob er Soldaten im Gazastreifen wirklich raten solle, „bloß kein Wort zu verfehlen, das antisemitisch erscheint“. Das ist nicht unterhaltsam, das ist perfide Verdrehung der Fakten – und überschreitet die Grenzen der künstlerischen Freiheit, die ein Mann mit so großer Bühne achten sollte. Womit er nicht der einzige aus dem Bereich Kunst und Kultur ist, einige Filmschaffende bezichtigten zuletzt im Rahmen der Berlinale Israel eines „Genozids“ in Gaza.