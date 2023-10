Krieg zwischen Israel und der Hamas Vorbereitungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen laufen

Die internationale Krisen-Diplomatie ging weiter. Der britische Premierminister Rishi Sunak traf am Donnerstag in Israel ein. In einem zum Teil im Fernsehen übertragenen Gespräch mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog sagte er: „Wir stehen an Ihrer Seite in Solidarität mit Ihrem Volk und Ihrem Recht, sich selbst zu verteidigen, um Ihrem Land und Ihrem Volk Sicherheit zurückzugeben und die sichere Rückkehr der entführten Geiseln zu gewährleisten.“ Sunak betonte zudem, dass humanitäre Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens wichtig sei.