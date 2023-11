Verschärfte Sicherheitslage durch Nahost-Krieg Verfassungsschutz warnt vor deutlich gestiegener Terrorgefahr

Der brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel hat nach Einschätzung des Verfassungsschutzes die Gefahr von Terroranschlägen auch in Deutschland deutlich erhöht. Die Bedrohung geht aber nicht vornehmlich von Ablegern der Hamas oder der islamistisch-schiitischen Hisbollah aus. Deren Anhänger hielten sich bei Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen in Deutschland zurück, da sie sich einem deutlichen staatlichen Verfolgungsdruck ausgesetzt sähen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz.