Biden kritisiert Vergeltungsangriffe USA verhängen Sanktionen gegen israelische Siedler

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag Sanktionen gegen israelische Siedler erlassen, die für Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland verantwortlich gemacht werden. Mit einer Exekutivanordnung wurden vier Beschuldigte vom US-Finanzsystem ausgeschlossen und dürfen nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Aus Regierungskreisen verlautete, es werde geprüft, ob weitere Personen an den Angriffen beteiligt gewesen seien.