Nahostkonflikt USA riskieren mit Luftschlägen gegen Huthis die Ausweitung des Gaza-Krieges

Nun griffen die USA und Großbritannien von Flugzeugen, Kriegsschiffen und U-Booten aus mehr als ein Dutzend Raketen- und Marinestützpunkte der Huthis im Jemen und Ziele in der Hauptstadt Sanaa an. Laut den Huthis schlugen insgesamt 73 Geschosse ein. Offen blieb am Freitag, ob die Angriffe weitergehen sollen. US-Präsident Joe Biden erklärte, er werde nicht zögern, weitere „Maßnahmen“ anzuordnen. Dagegen hieß es im britischen Verteidigungsministerium, zusätzliche Angriffe seien nicht vorgesehen. Zuletzt hatten die USA im März 2016 eine Militäreinrichtung der Huthis im Jemen beschossen.