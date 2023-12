Nahost-Konflikt USA rechnen mit israelischem Strategiewechsel im Gazastreifen

Washington/Tel Aviv · Wie geht es mit Israels Militäroffensive in den kommenden Wochen und darüber hinaus weiter? Bei seinem Nahost-Besuch berät der Nationale US-Sicherheitsberater mit Regierungsmitgliedern über die Strategie in den nächsten Wochen. Israels Militär dürfte seine Taktik in Gaza bald neu ausrichten.

15.12.2023 , 07:24 Uhr

Benjamin Netanjahu (r), Premierminister von Israel, begrüßt Jake Sullivan, Nationaler Sicherheitsberater der USA, zu einem Treffen. Foto: dpa/Amos Ben Gershom

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat in Israel mit führenden Regierungsmitgliedern über die taktische Ausrichtung der israelischen Offensive gegen die Hamas im Gazastreifen in den kommenden Wochen beraten. Dabei seien sich die Gesprächspartner einig geworden, dass es einen Übergang von aktuellen Operationen mit hoher Intensität hin zu gezielteren und präziseren Einsätzen gegen Ziele von großer strategischer Bedeutung geben werde, teilte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung am Donnerstag mit. Die Gewährsperson wandte sich zudem gegen Berichte, wonach das Weiße Haus darauf gedrungen haben soll, dass groß angelegte Operationen im Gazastreifen noch vor Jahresende beendet werden sollten. Am Donnerstag hatte Sullivan mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Verteidigungsminister Joav Galant und anderen ranghohen Mitgliedern der israelischen Regierung gesprochen. Galant betonte zuvor, dass der Krieg gegen die Hamas noch Monate dauern werde. Israel will Hamas-Terroristen mit Sprengstoff töten Nahostkonflikt im Newsblog Israel will Hamas-Terroristen mit Sprengstoff töten In den Gesprächen von Sullivan und den Regierungsmitgliedern ging es den Angaben zufolge auch um die humanitäre Lage im Gazastreifen, die anhaltende Bedrohung durch Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf Schiffe im Roten Meer und andere vom Iran unterstützte Gruppen in der Region. Während seines Nahost-Besuchs will der Nationale Sicherheitsberater der USA auch den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas treffen. Die Unterredung sei für den heutigen Freitag in Ramallah geplant, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus US-Regierungskreisen. Am selben Tag soll Sullivan auch mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog zusammenkommen. Verbündete fordern Zurückhaltung im Gaza-Krieg Druck auf Israel Verbündete fordern Zurückhaltung im Gaza-Krieg Bei dem Treffen in Ramallah, an dem auch der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh teilnehmen soll, werde es um Bemühungen gehen, eine Stabilisierung der Lage im Westjordanland zu erreichen, die Autonomiebehörde zu stärken und extremistische Siedler zur Rechenschaft zu ziehen, sagte eine Gewährsperson aus der US-Regierung. Schtajjeh sagte der AP am Donnerstag, für die Vereinigten Staaten sei es Zeit, energischer mit Israel umzugehen. Gebraucht würden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Zweistaatenlösung, nicht nur der Glaube an eine solche Lösung. Sullivan habe mit Verantwortlichen auch die Idee erörtert, dass jene Funktionäre, die vor der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2006 den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde nahegestanden hätten, bei einer von Israel angestrebten Beseitigung der Hamas in dem Küstengebiet als Kerngruppe für Friedenssicherung fungieren könnten, sagte die US-Gewährsperson. Es handele sich aber um eine Idee unter vielen, die derzeit für eine Gewährleistung der Sicherheit im Gazastreifen nach einem Kriegsende erwogen würden. In die Gespräche seien Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und regionale Partner eingebunden.

(mka/dpa)