Militärische Unterstützung USA planen offenbar neue Waffenlieferung an Israel

„Wir werden weiterhin militärische Hilfe leisten“, betonte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre sagte am Dienstag angesprochen auf Israels Vorgehen in Rafah, dass Washington versichert worden sei, dass es sich dort aktuell um einen begrenzten Einsatz der israelischen Armee handele. „Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob es sich um eine größere Bodenoperation handelt“, sagte die Sprecherin.